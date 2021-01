Trước đó, vào ngày 2.1, Tổng thống Trump đã kêu gọi người ủng hộ biểu tình vào ngày 6.1 để ngăn chặn việc xác nhận kết quả cuộc bầu cử mà ông nói đã bị gian lận cướp đi chiến thắng của ông. Ít nhất 4 cuộc biểu tình đã được chuẩn bị do các nhóm ủng hộ Tổng thống Trump như Women for America First, Eighty Percent Coalition.