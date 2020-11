Quan chức bầu cử Mỹ nói gì về gian lận? Vì sao đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ Tổng thống Trump?

Đây là thông báo của Ủy ban An ninh Bầu cử Mỹ: “Không có bằng chứng cho thấy có hệ thống bỏ phiếu đã xóa hay làm mất, thay đổi hoặc xâm phạm phiếu bầu dưới bất cứ hình thức nào” sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng đã có 2,7 triệu phiếu bầu cho ông bị xóa.

Ủy ban An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho hệ thống bầu cử Mỹ năm 2020 đã ra tuyên bố chính thức hôm 12.11: “Chúng tôi biết rõ có nhiều tuyên bố vô căn cứ và thông tin sai lệch về quá trình bầu cử. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đảm bảo với nhân dân rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự bảo mật và công bằng của hệ thống bầu cử Mỹ”.