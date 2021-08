Taliban muốn tiếp nhận quyền lực hoàn toàn, không có chính quyền chuyển tiếp

Trong một phát biểu, Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao Afghanistan Abdullah Abdullah gọi ông Ghani là "cựu tổng thống Afghanistan", đồng thời chỉ trích nhà lãnh đạo này về tình hình hiện nay.

Theo nhà báo Nick Paton của tờ CNN, Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul "một cách ôn hòa". Ông cho biết: "Chúng tôi nghe tiếng súng đâu đó vang lên, nhưng chưa có thông tin gì về đánh nhau trên đường phố".

Ông Paton cho rằng đây là điều đáng kinh ngạc, một phần là vì không ai nghĩ Taliban vào thành phố 6 triệu dân mà không hề bị cản trở. Bên cạnh đó, trước đây Tổng thống Ghani tuyên bố rằng ông muốn ở lại, tuy nhiên lại biến mất mà không có một chính phủ chuyển tiếp đảm nhiệm.

Một nhân viên cảnh báo an ninh của Đại sứ quán Mỹ nói rằng: "Tình hình an ninh ở Kabul đang thay đổi nhanh chóng kể cả tại sân bay. Có báo cáo về việc sân bay bốc cháy. Do đó, chúng tôi đang hướng dẫn công dân Mỹ đến nơi trú ẩn".