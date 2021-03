Việc đốt cây trồng ở bang Punjab lân cận góp phần khiến không khí độc hại quay lại New Delhi vào tháng 11.202, gấp 14 lần mức quy định trong hướng dẫn phơi nhiễm hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới.

Ngoài ra theo thông tin do tổ chức Hòa bình Xanh Đông Nam Á công bố, ô nhiễm không khí đã gây ra khoảng 54.000 ca trẻ sơ sinh chết non ở New Delhi trong năm 2020.