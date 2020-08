Thử lý giải vì sao nhiều người không tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19

Có rất nhiều lý do dẫn đến việc vi phạm quy định phòng dịch Covid-19, từ những người theo chủ nghĩa tự do cá nhân phản đối khẩu trang nhiệt thành đến những người muốn phá lệ chỉ vì muốn nhận một cái ôm từ người thân bạn bè. Và theo ông Jay Van Bevel - Phó giáo sư tâm lý học tại Đại học New York, con người thực sự là động vật xã hội. “Và điều đó có nghĩa là đại dịch đi ngược lại bản năng của chúng ta rất nhiều”. Ông Bavel đã đưa ra các yếu tố chính khiến một số người từ chối các biện pháp phòng dịch.