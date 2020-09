TikTok chọn Oracle, bỏ qua đề nghị của Microsoft

Tuy nhiên, thương vụ này không được xem là giao dịch "mua đứt bán đoạn". Theo một bản tin của South China Morning Post (SCMP), ByteDance có kế hoạch bán TikTok nhưng không kèm thuật toán.

Oracle đã đạt được thỏa thuận mua lại các hoạt động ở Mỹ của TikTok từ công ty mẹ ByteDance. Reuters

Thuật toán của TikTok lâu nay được đánh giá là “miếng bánh” giá trị nhất trong công ty. Mã nguồn này đứng sau thành công của chức năng “Dành cho bạn”, chuyên giới thiệu các video, xu hướng mới cho người dùng ứng dụng.

“Công ty sẽ không giao mã nguồn cho bất kỳ người mua nào ở Mỹ, nhóm công nghệ TikTok ở Mỹ đang phát triển một thuật toán mới”, một nguồn tin chia sẻ với SCMP hôm 13.9.

Ngay trước đó, Microsoft đã thông báo sẽ không mua lại hoạt động tại Mỹ của TikTok từ công ty mẹ ByteDance.

Chính phủ Tổng thống Donald Trump cáo buộc TikTok gây ra mối nguy đối với an ninh quốc gia Mỹ. Reuters

"Chúng tôi tin rằng đề xuất của mình đem lại điều tốt nhất cho người dùng TikTok trong khi bảo vệ được các lợi ích an ninh quốc gia. Để làm điều đó, chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi đáng kể để đảm bảo dịch vụ này đạt các tiêu chuẩn cao nhất về mặt an ninh, bảo mật, an toàn mạng và chống lại tin giả, và chúng tôi đã nói rõ về các nguyên tắc này trong tuyên bố tháng 8", theo tuyên bố của Microsoft.

Ông Trump và nhiều quan chức Mỹ cho rằng ứng dụng TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia. TikTok phủ nhận cáo buộc trên và kiện một trong những sắc lệnh của chính phủ ông Trump.

Walmart vẫn còn "để ý" TikTok. Reuters

Walmart cũng từng tham gia đàm phán cùng Microsoft để mua TikTok. Walmart cho biết họ quan tâm đến khả năng tiếp cận người tiêu dùng nhờ TikTok. Ngày 13.9, Walmart cho biết vẫn “tiếp tục quan tâm đến khả năng đầu tư cho TikTok và tiếp thảo luận với lãnh đạo của ByteDance cùng các bên khác có liên quan".