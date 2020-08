TikTok - từ đỉnh cao mạng xã hội rơi vào tầm ngắm 'cần loại trừ' của Tổng thống Trump

TikTok thuộc sở hữu của ByteDance, một công ty Trung Quốc do ông Trương Nhất Minh thành lập vào năm 2012 trong căn hộ của mình ở Bắc Kinh. Ứng dụng gốc tại Trung Quốc, Douyin, ra mắt vào năm 2016 - nối bước một năm sau đó là phiên bản toàn cầu, có tên gọi TikTok. Cũng trong năm 2017, ByteDance đã mua lại và cuối cùng hợp nhất TikTok với ứng dụng Musical.ly của Mỹ, tích hợp tính năng hát nhép đặc trưng.

Khi lượng người dùng tăng lên, quan ngại chính trị về bảo mật cũng tăng theo. Vào ngày 29.6, TikTok và hàng chục ứng dụng của Trung Quốc đã bị cấm ở Ấn Độ , do lo ngại về an ninh - một động thái được Mỹ hoan nghênh. Úc và Nhật Bản đã giám sát ứng dụng để ra soát các nghi vấn xâm phạm riêng tư người dùng và can thiệp của nước ngoài.