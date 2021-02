“Bằng cách dẫn đầu về mặt ngoại giao, chúng ta cũng phải thu hút các đối thủ và các bên cạnh tranh về mặt ngoại giao liên quan đến lợi ích của chúng ta và tăng cường an ninh cho người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao hôm qua Mỹ và Nga đã đồng ý gia hạn Hiệp ước New START thêm 5 năm nữa để bảo toàn hiệp ước duy nhất còn lại giữa 2 quốc gia nhằm bảo vệ sự ổn định hạt nhân”.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông đã tuyên bố sẽ thay đổi cách tiếp cận với Tổng thống Putin so với những người tiền nhiệm: