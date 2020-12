Tổng thống Trump sẽ 'can thiệp' vụ kiện của bang Texas đòi hủy kết quả bầu cử 4 bang

Ông Trump viết trên Twitter cá nhân: “Chúng tôi sẽ can thiệp vụ kiện ở Texas (cùng nhiều bang khác). Một vụ kiện lớn. Quốc gia của chúng ta cần một chiến thắng!”

Trước đó, ngày 8.12, Tổng chưởng lý bang Texas nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu bác bỏ kết quả bầu cử tại 4 tiểu bang: Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin.

Nguyên đơn thuộc đảng Cộng hòa cho rằng chương trình phổ cập bỏ phiếu qua thư mà cơ quan lập pháp bang Pennsylvania do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua hồi năm 2019, theo đó cử tri được tự do chọn bỏ phiếu qua thư mà không cần đưa ra lý do, đã vi phạm hiến pháp bang.