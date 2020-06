Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'can thiệp tùy tiện' vấn đề Hồng Kông, dọa trả đũa

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu: "Không quốc gia bên ngoài nào có quyền can thiệp hoặc nên can thiệp tình hình Hồng Kông . Chính phủ Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền lợi phát triển của Trung Quốc, để triển khai chính sách một quốc gia hai chế độ, và để phản đối bất cứ sự can thiệp trái phép nào vào tình hình Hồng Kông từ một thế lực nước ngoài. Việc Mỹ can thiệp tùy tiện vào đạo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông là hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế và chắc chắn sẽ thất bại".