Vì mưa lớn, đập lớn nhất miền đông Trung Quốc lần đầu phải xả lũ hết công suất

Mưa lớn gây lũ lụt tại Trung Quốc từ đầu tháng 6 đã khiến hàng loạt đập thủy điện phải liên tục xả lũ, bao gồm đập lớn nhất miền đông Trung Quốc là đập Tân An ở tỉnh Chiết Giang. Đây là lần đầu tiên đập cho xả lũ trong 9 năm qua, và là lần thứ 7 kể từ khi xây dựng.

Đáng chú ý, theo CCTV, đây là lần đầu tiên đập Tân An xả lũ hết công suất sau 61 năm, không kể một lần chạy thử vào năm 1966. Đập có 9 cửa xả, mỗi cửa có thể xả nước với tốc độ 500 mét khối mỗi giây.

Đập này giữ nước tại hồ Tân An, còn gọi là hồ Thiên Đảo, và là dự án điều tiết lũ quan trọng trên thượng nguồn sông Tiền Đường. Đây còn là nguồn cung cấp nước uống chính cho tỉnh Chiết Giang và là một hồ nước quan trọng cho vùng đồng bằng sông Trường Giang.

Sông Tiền Đường là sông lớn nhất ở Chiết Giang và có hiện tượng triều dâng lớn nhất trên thế giới.

Phó giám đốc của Cục thuỷ lợi tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cho biết, do mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước hồ [Tân An] tăng nhanh và vượt quá mức giới hạn nên phải xả lũ.