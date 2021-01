Việt Nam kiểm soát dịch Covid-19 tốt thứ 2 thế giới

Xếp thứ nhất trên Việt Nam về xử lý dịch Covid-19 thành công là New Zealand và thứ 3 là Đài Loan, trong khi đó, Anh và Mỹ xếp gần cuối bảng. Kết quả xếp hạng được Viện Lowy, Úc, công bố hôm 27.1. Trung Quốc không thuộc đối tượng phân tích vì thiếu dữ liệu công bố.

Các nước, vùng lãnh thổ nằm trong trong tốp 10 còn lại bao gồm: Thái Lan, Cyprus, Rwanda, Iceland, Úc, Latvia và Sri Lanka, cũng là những nơi có số ca nhiễm và tử vong ít so với dân số và bình quân đầu người. Tổng cộng có 98 quốc gia, vùng lãnh thổ, được đánh giá trong 36 tuần, sau khi ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 thứ 100, sử dụng dữ liệu đến ngày 9.1.2021.

Viện Lowy cho biết các số liệu trung bình hằng ngày trong vòng mười bốn ngày được tính toán trên số ca nhiễm, số ca nhiễm trên 1 triệu người, số ca tử vong, số ca tử vong trên 1 triệu người, số ca nhiễm trên số lượng xét nghiệm cụ thể, và số lượng xét nghiệm trên 1.000 người.

Chỉ số cho thấy các nước châu Á - Thái Bình Dương kiểm soát dịch tốt nhất so với châu Âu và Mỹ. Viện Lowy nhận xét: "Mức độ phát triển kinh tế hoặc sự khác biệt trong hệ thống chính trị giữa các quốc gia ít ảnh hưởng đến kết quả hơn so với những gì chúng ta hay giả định.” Cơ quan này cũng cho rằng nhìn chung, các nước có dân số ít hơn, xã hội gắn kết hơn và các tổ chức có năng lực sẽ có lợi thế trong việc đối phó với khủng hoảng toàn cầu như đại dịch, như Việt Nam và New Zealand.