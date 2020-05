WHO khuyến khích các nước rà soát các ca nhiễm Covid-19 từ 2019

Sau khi một báo cáo cho biết dịch Covid-19 đã xuất hiện tại Pháp vào tháng 12.2019 , sớm hơn so với hiểu biết trước đây, hôm 5.5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết điều này không đáng ngạc nhiên, WHO cũng kêu gọi các nước điều tra mọi trường hợp đáng ngờ tương tự.