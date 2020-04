WHO nói đã hành động 'nhanh chóng, dứt khoát' trong đại dịch Covid-19

"Trong ngày 31.12, hệ thống tình báo về dịch bệnh của WHO đã nhận được báo cáo về một ổ nhiễm các ca bệnh phổi lạ ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong ngày tiếp theo, ngày đầu năm mới, WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin theo quy định y tế toàn cầu và kích hoạt đội ngũ hỗ trợ quản lý sự cố. Vào ngày 4.1, đội ngũ của WHO đã công bố ổ nhiễm này trên Twitter. Vào thời điểm đó, các cảnh báo đã được báo cáo. Ngày 14.1, WHO công bố báo cáo từ Trung Quốc rằng theo cuộc điều tra sơ bộ ở nước này, không có bằng chứng cho thấy việc lây nhiễm bệnh từ người sang người", ông Tedros nói.