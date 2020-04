WHO: hết bệnh Covid-19, có kháng thể chưa chắc sẽ không tái nhiễm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện vẫn “chưa có bằng chứng” nào cho thấy những người đã khỏe lại sau khi mắc Covid-19 sẽ an toàn trước đợt lây nhiễm thứ hai nhờ có kháng thể trong cơ thể Trong một thông báo hôm 25.4, WHO cảnh báo chính phủ các nước không nên cấp “hộ chiếu miễn trừ” hoặc “chứng nhận không rủi ro” cho những người đã bị nhiễm bệnh.