Roberta Jacobson, điều phối viên biên giới phía Nam của Nhà Trắng, cho biết ý tưởng chương trình tập trung vào người dân ở Guatemala, Honduras và El Salvador. Bà nói chính phủ đang xem xét tất cả các lựa chọn hiệu quả để giải quyết cả lý do kinh tế lẫn lý do bảo vệ và an ninh. Nhưng các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chỉ trích ý tưởng này.