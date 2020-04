Tối 4.4.2020, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú, Công an xã Đồng Tâm bắt giữ Nguyễn Bá Quang (tên giả là Nguyễn Bá Vũ) tại ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Đối tượng này đã đào tường nhà vệ sinh trốn khỏi trại giam cách đây 31 năm.