Bản tin Covid-19 ngày 20.6: TP.HCM ngày đầu siết chặt biện pháp chống dịch

Trong ngày 20.6, Việt Nam ghi nhận thêm 311 ca mắc Covid-19 mới, gồm: 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4 ca), An Giang (2 ca), Thái Bình (2 ca), Kiên Giang (2 ca), Bình Dương (1 ca); 300 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (137 ca), Bắc Giang (96 ca), Đà Nẵng (27 ca), Bắc Ninh (19 ca), Bình Dương (13 ca), Nghệ An (5 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Quảng Nam (1 ca), An Giang (1 ca).