Bản tin Covid-19 ngày 30.7: Dịch bệnh chưa hạ nhiệt, nhiều nơi chuẩn bị tiếp tục giãn cách

Ngày 29.7, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có công văn đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, nắm chắc số liệu lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ngoài 6 nhóm ngành nghề lao động tự do đã được quy định tại Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM về triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021 của HĐND TP.HCM).