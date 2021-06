Bệnh viện Triều An và Bệnh viện quận 12 tạm ngưng nhận bệnh nhân vì Covid-19

Ngày 11.6.2021, Bệnh viện quận 12 tại TP.HCM vẫn đang phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám để phun khử khuẩn, điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc sau khi có bệnh nhân Covid-19 đến khám bệnh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7.6, một bệnh nhân đến Bệnh viện quận 12 khám bệnh và có tiếp xúc gần với hai nhân viên y tế của bệnh viện. Qua khám sàng lọc, do bệnh nhân có các triệu chứng của Covid-19 nên được đưa vào khu vực cách ly để lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 9.6.

Sau khi xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bệnh viện quận 12 đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám từ ngày 10.6 để phun khử khuẩn, điều tra truy vết những người có tiếp xúc với ca bệnh.

Cùng với Bệnh viện quận 12, Bệnh viện Triều An tại quận Bình Tân cũng đã phong tỏa khoa Khám bệnh và tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám từ ngày 10.6 do liên quan đến một trường hợp nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 7.6, một bệnh nhân đến bệnh viện Triều An khám bệnh. Qua công tác khám sàng lọc, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm Covid-19 nên lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân này có liên quan đến ổ dịch tại chung cư Ehome 3 tại Bình Tân.

Qua truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều ca bệnh khác tại khu vực này, trong đó có một công nhân làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Hiện tại ổ dịch đang được kiểm soát chặt chẽ.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, ngoài hai bệnh viện trên, hiện tại thành phố đang có 8 phòng khám tạm ngưng tiếp nhận người bệnh do phát hiện ca mắc đã từng đến khám bệnh. Đồng thời, TP.HCM đang có 2 bệnh viện tạm ngưng hoạt động do phong tỏa toàn bộ bệnh viện vì có nhân viên y tế nhiễm Covid-19 là Bệnh viện quận Tân Phú và Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn. Riêng Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đang phải tạm ngưng nhận bệnh do một nhân viên y tế của khoa nhiễm Covid-19.