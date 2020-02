Liên quan đến vụ việc “hiệp sĩ” Bình Dương Nguyễn Thanh Hải livestream cho biết nghi can Tuấn Khỉ gọi điện cho ông để nhờ dẫn ra đầu thú thì chiều 4.2.2020, ông Hải đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương để làm việc theo giấy mời của cơ quan công an.