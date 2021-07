Hà Nội đình chỉ hiệu thuốc 95 Láng Hạ đang là ổ dịch lây nhiễm Covid-19

Không tiền trang trải tiếp cuộc sống ở Đồng Nai do ảnh hưởng dịch Covid-19, 4 mẹ con phải đạp xe về quê ở Nghệ An. Ông Nguyễn Xuân Quân (35 tuổi), là người quê ở Nghệ An, đang làm việc tại Ninh Thuận , biết chuyện đã liên lạc và tài trợ vé tàu giúp 4 mẹ con về quê.