Kinh hãi nhóm người nửa đêm ” dàn trận” cướp xe máy ở vùng ven TP.HCM

Ngày 17.5, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút, ghi hình nhóm người dàn cảnh cướp xe máy người dân trên địa bàn H.Hóc Môn (TP.HCM), gây bức xúc dư luận. Một phần vụ việc được camera ghi lại.

Nhóm 6 nghi phạm cướp xe máy của ông Tùng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đó, 3 thanh niên đi xe máy và 3 thanh niên chạy bộ trên đường đến khu vực giao lộ đường Xuân Thới Sơn 19 - Xuân Thới Sơn 30 (H.Hóc Môn) thì dừng lại.

Lúc này, 3 người đi bộ rẽ vào đường Xuân Thới Sơn 19, 3 người còn lại đứng cảnh giới và lấy khẩu trang che biển số xe máy

Lấy được chiếc xe máy, cả nhóm tháo chạy ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ít phút sau, 3 người đi bộ vào đường Xuân Thới Sơn 19 chạy ra cùng chiếc xe máy, phía sau có người đàn ông đuổi theo hô hoán. Cả nhóm thanh niên 6 người nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

Chiều ngày 17.5, trao đổi với phóng viên, chị N.T.M.D (35 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) cho biết, người thân trong gia đình chị bị nhóm người đánh, cướp xe máy trước cửa nhà. Người đàn ông đuổi theo nhóm thanh niên và tri hô cướp trong đoạn clip là ông N.T.T (45 tuổi), cậu ruột của chị D.

Chiếc ghế được cho là bọn cướp đã dùng đánh ông Tùng ẢNH: TRẦN KHA

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 9.5, ông T. đi đám tang về. Ông T. vừa dừng xe trước cửa nhà thì bị nhóm 3 người dùng ghế gỗ đánh vào đầu, cướp xe máy tẩu thoát

Cũng theo chị D., sau khi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe , may mắn cậu ruột của chị chỉ bị chấn thương phần mền, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nơi nhóm người tập hợp để dàn cảnh cướp xe ẢNH: TRẦN KHA

Ông T. cho biết, sự việc xảy ra quá nhanh, từ khi dừng xe đến lúc mở cửa nhà chưa đầy 1 phút thì bị tấn nên ông không kịp phản ứng. Do ông vẫn cắm chìa khóa trong ổ khóa xe nên đám thanh niên cướp được xe chạy đi. Vụ việc được gia đình ông T. trình báo công an địa phương.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, một đại diện công an xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn (TP.HCM) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc cướp xe máy. Công an đã lập hồ sơ vụ việc và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an H.Hóc Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.