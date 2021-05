Lộ diện chiêu lừa đưa người đi Hàn Quốc bằng tàu biển với giá 10.000 USD/người

Trước đó, tối 16.5, chủ một khách sạn đường Nguyễn Văn Thoại (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) trình báo cơ quan chức năng quận này về một số dấu hiệu bất thường đối với đoàn khách 160 người lưu trú tại đây từ ngày 11.5.

Theo thông tin đoàn khách cung cấp, những người này thuộc 18 tỉnh thành, được 2 người ngụ TP.Hà Nội đưa vào Đà Nẵng để đi du lịch Hàn Quốc. Nếu đến Hàn Quốc thành công thì trả chi phí 10.000 USD/người.

Tại Hà Nội, mỗi người đã nộp 5 triệu đồng, đến TP.Đà Nẵng, mỗi người nộp thêm 300 USD nhưng đến sáng 15.5, hai người dẫn đoàn bất ngờ rời khách sạn, đến nay không quay lại.

Trước mắt, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã yêu cầu những người tham gia đoàn đi Hàn Quốc, tạm trú tại khách sạn để tiếp tục sàng lọc, xác minh thông tin. Trước đó, Công an TP.Đà Nẵng cũng vừa triệt xóa đường dây đưa người nhập cảnh Hàn Quốc vào Việt Nam núp bóng chuyên gia, bắt 3 bị can.