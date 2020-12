Lừa đảo để kiếm hơn 3 tỉ nuôi anh em thi đấu game online

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, cư trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về vụ việc sập cầu dân sinh Thiên Hộ thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.