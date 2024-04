Liên quan tiến độ các gói thầu mà Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) đảm nhiệm trên địa bàn TP.HCM, chiều 25.4.2024, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM, đại diện chủ đầu tư đã thông tin về vấn đề này.

Tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM liên quan Tập đoàn Thuận An

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, Tập đoàn Thuận An tham gia dự án xây dựng kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Công ty này là một trong các thành viên liên danh đối với gói thầu số 5 và gói thầu số 6, thuộc phần xây lắp của dự án.

Cụ thể, Tập đoàn Thuận An đảm nhận 13,8% tổng giá trị gói thầu số 5 và 11,7% với gói thầu số 6 của dự án.

Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng nói: "Lãnh đạo mới của Thuận An khẳng định Tập đoàn Thuận An sẽ tiếp tục thực hiện phần của tập đoàn trong hai gói thầu này và sẽ hoàn thành đúng hạn và hiện nay cũng đang diễn ra thi công ngoài hiện trường".

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, gọi tắt là Ban Giao thông, cho biết Tập đoàn Thuận An tham gia làm nhà thầu xây lắp dự án hầm chui đường Nguyễn Văn Linh và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Cụ thể, ở dự án hầm chui đường Nguyễn Văn Linh, Tập đoàn Thuận An đảm nhận 40% (khoảng 105 tỉ đồng) tổng giá trị gói thầu, đã thi công xong 40% khối lượng công việc.

Hiện gói thầu của doanh nghiệp này vẫn duy trì thi công trên công trường.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM thông tin về các gói thầu mà Tập đoàn Thuận An tham gia NGUYỄN ANH

Đối với gói thầu thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Tập đoàn Thuận An đảm nhận 26,5% tổng giá trị gói thầu (khoảng 610 tỉ đồng).

Hiện gói thầu này đang tiếp tục được thi công và phía tập đoàn khẳng định sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Lê Ngọc Hùng cũng cho biết trước đây, khi đấu thầu thì đã đánh giá đầy đủ năng lực nhà thầu trước khi lựa chọn Tập đoàn Thuận An tham gia dự án.

"Chúng tôi cũng đã dự trù liên quan đến phương án trong trường hợp nhà thầu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì chúng tôi cũng sẽ có phương án thay thế. Thay thế là dùng liên danh trong gói thầu sẽ thay thế thực hiện các công việc của nhà thầu", Ông Lê Ngọc Hùng cho biết.

Như vậy, hiện Tập đoàn Thuận An tham gia 4 gói thầu xây lắp tại 3 dự án trọng điểm về giao thông, chống ngập, cải tạo kênh rạch của TP.HCM với vai trò nhà thầu liên danh.

Tập đoàn Thuận An có mặt tại 3 công trình trọng điểm TP.HCM

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An); ông Nguyễn Khắc Mẫn (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". Khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Quang (Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) về hành vi "đưa hối lộ".

Sau khi lãnh đạo Tập đoàn Thuận An bị khởi tố, chủ đầu tư các dự án tại TP.HCM liên quan tập đoàn này đã mời doanh nghiệp lên làm việc, yêu cầu báo cáo khả năng duy trì hợp đồng, thi công các gói thầu.