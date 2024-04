TP.HCM ra 'tối hậu thư' với nhà thầu Thuận An

Theo báo cáo của Công ty CP Tập đoàn Thuận An tại cuộc họp, đến nay dù gần hết nửa thời gian thực hiện hợp đồng nhưng khối lượng thi công của Tập đoàn Thuận An tại gói thầu XL-05 chỉ đạt 2,87% và gói thầu XL-06 đạt 4,29%. Dù vậy, phía Thuận An vẫn cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của gói thầu XL-05, gói thầu XL-06 thuộc phạm vi nhà thầu đảm nhận.



Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên H.M

Tập đoàn Thuận An đảm bảo các hạng mục lắp đặt hào kỹ thuật, cống dọc, cống ngang, hố ga... sẽ được triển khai thi công đồng loạt trước 27.4 trên cả hai gói thầu XL-05 và XL-06. Ngoài ra, đề xuất chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan hỗ trợ để hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi nhân sự đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

Sau khi nghe báo cáo của nhà thầu, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đánh giá tình hình triển khai trên công trường của Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của gói thầu XL-05, XL-06. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương, bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự Ban chỉ huy công trường, đội thi công...; lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc của nhà thầu đảm nhận trong việc thực hiện 2 gói thầu trên, trong đó nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng; gửi bảng tiến độ về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trước 27.4.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM giao liên danh nhà thầu tư vấn giám sát chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công.

"Trường hợp sau 30.4, chủ đầu tư kiểm tra công trường chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan mà Tập đoàn Thuận An cam kết nêu trên, các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công ảnh hưởng trực tiếp để tiến độ của gói thầu XL-05, gói thầu XL-06 thì chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu", lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM nêu rõ.