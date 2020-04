Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mộng Xuyên, 36 tuổi, ở P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.