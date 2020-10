Nhiều nơi tại Quảng Nam tan hoang sau cuồng phong bão số 9

Sau khi bão số 9 đổ bộ, trên một số tuyến đường ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cây xanh ngã đổ , bật gốc nằm la liệt. Nhiều tấm biển quảng cáo, mái tôn bị tốc, gió thổi bay khắp nơi. Từ TP.Tam Kỳ di chuyển xuống các xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, nhiều tấm tôn bị thổi bay, nằm ngổn ngang khang khắp nơi. Một số ngôi nhà cũng bị đánh bay tốc mái.

Liều lĩnh ra đường trong bão số 9, người dân Quảng Nam vứt xe máy bỏ chạy

Theo thống kê nhanh của tỉnh Quảng Nam, bão số 9 gây làm thiệt hại nặng nề với hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều trường học cũng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, sạt lở núi ở các huyện vùng cao Quảng Nam đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Đặc biệt, một vụ sạt lở núi ở huyện vùng cao Nam Trà My đã làm hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, 4 người may mắn thoát nạn. Trong lúc sơ tán dân, hai cán bộ huyện Phước Sơn cũng bị vùi lấp, mất tích do sạt lở núi.