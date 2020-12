Ông Đinh La Thăng lãnh thêm 10 năm tù vì sai phạm ở dự án cao tốc

Mức án đối với các bị cáo còn lại trong vụ án * Nhóm 5 bị cáo thuộc Bộ GTVT và Tổng công ty Cửu Long: - Nguyễn Chí Thành (nguyên Phó vụ trưởng Vụ tài chính) 3 năm tù. - Lê Trung Cường (chuyên viên Vụ Tài chính) 3 năm tù. - Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) 4 năm tù. - Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) 3 năm 6 tháng tù. - Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu - Tổng công ty Cửu Long) 2 năm tù. * Nhóm 12 bị cáo đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ trong tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: - Phạm Văn Diệt (điều hành Công ty Yên Khánh theo chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ) 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt trước đây, buộc Diệt chấp hành hình phạt chung 24 năm tù. - Vũ Thị Hoan (nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh) 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt trước đây, buộc Hoan chấp hành chung cho 2 bản án là 14 năm tù. - Tô Phước Hùng (kế toán trưởng của Công ty Yên Khánh ) 9 năm tù. - Trần Văn Miền (Phó giám đốc Công ty Yên Khánh chi nhánh Long An, kiêm Trạm trưởng Trạm Chợ Đệm) 7 năm tù. - Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán Công ty Yên Khánh) 6 năm tù. - Nguyễn Thị Kim Huệ (là người được Hệ giao nhiệm vụ theo dõi thu chi do kế toán chi nhánh báo cáo) 5 năm tù. - Ngô Bá Thắng (Giám đốc Công ty Yên Khánh, chi nhánh Long An) 5 năm tù. - Đinh Thị Chung (thủ quỹ Công ty Yên Khánh, chi nhánh Long An) 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. - Tạ Đức Minh (thủ quỹ Công ty Yên Khánh) 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. - Lê Thị Những (nhân viên Công ty Đức Bình – công ty của Hệ) 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. * Nhóm 2 bị cáo xây dựng phần mềm giúp sức Công ty Yên Khánh che giấu hơn 725 tỉ đồng doanh thu thu phí cao tốc: - Nguyễn Xuân Hiền (Giám đốc Công ty Xuân Phi) 6 năm tù. - Hoàng Tô Hạnh Vân (Phó giám đốc Công ty Xuân Phi) 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.