Phong tỏa lô C chung cư Bộ Công an ở TP.HCM vì liên quan Covid-19

Sáng 28.5, sau khi có kết quả âm tính với Covid-19, cơ quan chức năng cho trường hợp này về cách ly tại căn hộ ở tầng 14, lô C, chung cư Bộ Công an ở P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ngày 1.6, ca nghi nhiễm và người thân đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Văn hoá. Ngày 8.6, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 9.6.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 7.6, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN (văn phòng ở lầu 4, Tòa nhà Phan Khang nói trên) có 91 ca xác định mắc Covid-19 (bao gồm ca F0 là BN 6301, 72 ca F1, 16 ca F2, 2 ca F3 - tất cả đã được xác định mắc Covid-19).

Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN có 471 nhân viên được chỉ định cách ly tập trung từ ngày 28.5, khi phát hiện ca nhiễm, sau đó đã phát hiện 71 bệnh nhân, gồm 46 người phát hiện trước khi cách ly và 25 người đã được cách ly tập trung, xét nghiệm 1 lần âm tính. Sau đó tiếp tục phát hiện thêm ca nhiễm...

Lực lượng chức năng tại điểm phong toả lô C - chung cư Bộ Công an, không cho ai ra vào Ảnh: Ngọc Lê

Cũng trong sáng 9.6, Ban Quản lý chung cư Bộ Công an thông báo tới cư dân lô B và lô C về ca nghi nhiễm nói trên. Theo Ban quản lý chung cư, tại chung cư Bộ Công an, ca nghi nhiễm không tiếp xúc với vợ con, chỉ tiếp xúc với em trai cho đến khi đi cách ly tập trung.

Ban quản lý thông báo cư dân lô B va lô C, chung cư Bộ Công an ở tại chỗ, chờ cơ quan y tế thông báo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Cư dân block C đang ở ngoài chung cư, có thể về chung cư để lấy mẫu, trường hợp nào về thì sẽ không được ra ngoài nữa.

UBND P.An Khánh cũng cho biết hiện lực lượng y tế của phường đang tổ chức phun thuốc khử khuẩn toàn chung cư Bộ Công an nói trên.

