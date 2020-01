Hàng chục cảnh sát được huy động đến đến phong tỏa khu vực rừng cao su trên đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, vào sáng 30.1.2020. Những cảnh sát này đang tổ chức bao vây, truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) là nghi can trong vụ xả súng trong sới bạc khiến 4 người chết, 1 người nguy kịch xảy ra vào chiều 29.1.2020.