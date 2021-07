Tạm giữ người hung hăng chửi bới, đạp cán bộ trực chốt kiểm soát Covid-19

Dù chưa hoàn thành khai báo y tế và nêu được lý do chính đáng để qua chốt kiểm soát, Vũ Nhật Tân vẫn có ý định đi qua, khi bị ngăn lại thì chống đối, thách thức, đạp vào người một cán bộ chốt kiểm soát Covid-19 do Công an xã Bình Lộc triển khai đặt tại cầu Bình Lộc (thuộc khu phố Suối Chồn, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).