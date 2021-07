Tập thể dục “phớt lờ” công an giữa dịch Covid-19, bị phạt 4 triệu đồng

Trong lúc xe 4 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương thì bất ngờ bị xe tải lưu thông cùng chiều tông trúng. Sau khi bị tông, xe 4 chỗ ủi sập hàng chục mét taluy nát bét. Tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.

Tối 9.7.2021, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) đã phối hợp với công an địa bàn kiểm tra ngôi nhà tại số 82 Phạm Ngọc Thạch (P.Trung Tự, Q.Đống Đa) thì phát hiện hơn 30 người tới đây tụ tập karaoke.

Trong ngày 9.7.2021, nhiều người dân sau khi đi gần hết địa phận TP.HCM đã chui vào con hẻm ven Quốc lộ 1 với hy vọng né chốt kiểm soát Covid-19 của tỉnh Long An.

Sáng 9.7.2021, tổ trinh sát Công an TP.Lào Cai bắt quả tang Nguyễn Văn Bộ, 58 tuổi, ở tổ 21, P.Pom Hán, TP.Lào Cai, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước cửa nhà của "nữ quái" Nguyễn Thị Tươi, 62 tuổi.

Ngày 10.7.2021, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mai Thanh Trung (36 tuổi, ở khóm Tân Phú, P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 10.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 7 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.