Xuyên đêm ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP.HCM

12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP.HCM 1. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước). 2. Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm). 3. Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An). 4. Quốc lộ 1 (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An). 5. Quốc lộ 22 (trên quốc lộ 22, giáp tỉnh Tây Ninh). 6. Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Tây Ninh). 7. Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương). 8. Quốc lộ 1 (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương). 9. Quốc lộ 1K (trên quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương). 10. Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An). 11. Quốc lộ 1 (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1). 12. Chân cầu Đồng Nai.