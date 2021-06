Bản tin Euro 22.6: Lukaku ghi bàn; Đan Mạch vào vòng loại trực tiếp đầy kịch tính

Bản tin Euro 22.6 bao gồm những thông tin về các trận đấu tại bảng B và bảng C.

1. Hà Lan phô diễn sức mạnh trước Bắc Macedonia

Mặc dù đã giành tấm vé vào vòng loại trực tiếp nhưng trong trận đấu cuối cùng tại bảng C, Hà Lan vẫn thể hiện lối chơi quyết liệt. Trước Bắc Macedonia còn nhiều non nớt, ‘Cơn lốc màu da cam’ đã phô diễn sức mạnh, có 3 bàn thắng và lưới đội bóng đứng cuối bảng C. Memphis Depay có 1 bàn thắng và đội trưởng Georginio Wijnaldum lập cú đúp. Hà Lan chính thức bước vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng C.

Đội tuyển Hà Lan phô diễn đẳng cấp trước Bắc Macedonia Reuters

2. Áo gặp Ý ở vòng loại trực tiếp

Bàn thắng duy nhất của Baumgartner ở phút 22 đã giúp Áo giành chiến thắng trước Ukraina. Một thất bại cũng gần như là lời chia tay của Ukraina với VCK Euro 2020. Với chiến thắng chỉ cách biệt 1 bàn, đội tuyển Áo có được 6 điểm, đứng nhì bảng C, qua đó giành vé vào chơi vòng loại trực tiếp Euro 2020 . Đối thủ của họ ở vòng 1/8 được xác định là đội tuyển Ý.

Đội tuyển Áo sẽ chạm trái đội tuyển Ý tại vòng 1/8 Euro 2020 Reuters

Với 3 trận toàn thắng, Hà Lan có 9 điểm và giành vị trí dẫn đầu, xếp sau là đội tuyển Áo với 6 điểm, Ukraina đứng 3 với 3 điểm và đội tuyển Bắc Macedonia đứng chót bảng khi không có điểm nào.

4. Lukaku tiếp tục tỏa sáng giúp đội tuyển Bỉ thắng trận

Lukaku đã có pha lập công ấn định tỉ số 2-0 cho đội tuyển Bỉ trước Phần Lan. Trước đó , Lukas Hradecky đã có pha phản lưới nhà khiến đội tuyển Phần Lan ôm hận. Lukaku đã có tổng số 3 bàn thắng tại kỳ Euro 2020, ngang bằng với Ronaldo. Đội tuyển Phần Lan xếp thứ 3 tại bảng B và phải đợi kết quả của các bảng còn lại để biết có được cơ hội giành tấm vé vào vòng tiếp theo của Euro hay không.

Lukaku đang có 3 bàn thắng tại Euro 2020 Reuters

5. Đan Mạch vào vòng 1/8 Euro sau trận thắng đầy thuyết phục

Đội tuyển Đan Mạch đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước đội tuyển Nga với tỉ số 4-1. 3 điểm quý giá này giúp Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp, chính thức điền tên mình và vòng đấu loại trực tiếp Euro 2020. Trong khi đó đội tuyển Nga đã nói lời chia tay với giải đấu.

6. Xếp hạng bảng B Euro 2020

Đội tuyển Bỉ với thành tích toàn thắng đã dẫn đầu bảng B với 9 điểm. Cả Đan Mạch, Phần Lan và Nga đều có 3 điểm nhưng Đan Mạch có hiệu số bàn thắng tốt hơn nên đứng ở vị trí thứ 2, lần lượt Phần Lan và Nga đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4.

7. Harry Kane vẫn sẽ được HLV Southgate tin dùng

Đội tuyển Anh vấp phải nhiều lời chỉ trích khi có trận đấu hòa không bàn thắng trước Scotland vào ngày 19.6 vừa qua. Ở trận đấu cuối cùng gặp Cộng hòa Séc, đội tuyển Anh chỉ cần 1 điểm có thể bước tiếp vào vòng loại trực tiếp nhưng hơn hết, họ cần một màn trình diễn xuất sắc để có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ngôi sao đội bóng này - Harry Kane "tịt ngòi" ở cả hai trận đấu vừa qua nhưng HLV Gareth Southgate cho biết vẫn sẽ đảm bảo vị trí cho tiền đạo này trong trận đấu cuối cùng của bảng D.

Harry Kane tịt ngòi ở 2 trận vòng bảng Reuters

8. Fan đội tuyển Anh treo cờ quanh nhà dù bị đe dọa

Một người hâm mộ bóng đá Anh đã phủ cờ quanh nhà để ủng hộ 'Tam Sư' bất chấp những lời mỉa mai vì trận hòa đáng thất vọng của đội bóng này trước Scotland vào ngày 19.6 vừa qua. Người đàn ông 42 tuổi đã phủ đỏ 23 lá cờ lên cả căn nhà của mình với tràn trề sự hy vọng Anh sẽ mang danh hiệu về nhà. Dù gặp phải lời đe dọa rằng cửa sổ nhà ông sẽ bị đập phá nếu tiếp tục trang trí nhà bằng những lá cờ nhưng người đàn ông trên vẫn tiếp tục ý tưởng độc đáo này và không có ý định sẽ cất chúng đi.

9. Scotland thiệt quân trước trận 'tử chiến' Croatia

Tiền vệ xuất sắc nhất của Scotland trong trận đấu gặp Anh vào tối 19.6 vừa qua - được xác định dương tính với Covid-19 . Anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận cuối cùng của vòng bảng và tự cách ly 10 ngày, đây rõ ràng là một tin không vui vẻ gì với HLV Steve Clark bởi trận đấu vào ngày 23.6 tới mang tính chất sống còn với Scotland khi họ đang chỉ có 1 điểm. Để nuôi hy vọng giành vé vào vòng trong, Scotland cần có được 3 điểm trước Croatia trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Billy Gilmour dương tính với Covid-19 Reuters

Rạng sáng ngày 23.6 sẽ diễn ra 2 trận đấu cùng giờ vào lúc 2 giờ của bảng D Euro: 1. Croatia - Scotland ; 2. Cộng hòa Séc - Anh