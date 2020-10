Nếu pha đá phạt này thành bàn thì có lẽ Hai Long đã có bàn thắng đẹp "để đời" ở đấu trường V-League . Cầu thủ trẻ của Than Quảng Ninh vô cùng nỗ lực để khai thông thế bế tắc, nhưng trước hàng thủ vững chắc của CLB Sài Gòn, Hai Long cũng chỉ có thể bất lực nhìn Than Quảng Ninh chia điểm với đội bóng sân Thống Nhất. CLB Than Quảng Ninh có trận đấu cuối cùng ở giai đoạn lượt đi V-League 2020 với CLB Sài Gòn vào chiều tối ngày 1.10. Trận đấu này không mang tính chất quyết định cho việc cạnh tranh top 8, bởi lẽ cả hai đội đều chắc suất lọt vào bảng dành cho những đội mạnh nhất ở giai đoạn lượt về. Với kết quả hòa 0-0, CLB Sài Gòn vô địch lượt đi với 24 điểm, CLB Than Quảng Ninh xếp thứ 3 với 21 điểm.