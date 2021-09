Tại sao Công Phượng không thi đấu trận Việt Nam - Úc?

Công Phượng đã chủ động xin ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không tập trung vào tháng 8 vừa qua vì lý do gia đình. Anh đã ở lại TP.HCM để đón con đầu lòng. Đó cũng lý do tiền đạo này vắng mặt trong trận đấu gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 3.9 vừa qua. Mặc dù có nhiều thông tin Công Phượng được HLV Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp Úc nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cầu thủ của HAGL gặp khó khăn trong việc di chuyển ra hội quân cùng các đồng đội. Nếu đến Hà Nội, Công Phượng sẽ phải cách ly tập trung riêng, chưa kể thời gian qua tiền đạo quê Nghệ An chỉ tự tập luyện nên không thể có được thể trạng tốt nhất.