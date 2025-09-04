20 giờ thứ năm ngày 4.9.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trực tiếp tư vấn các bệnh lý về gan và các công nghệ hiện đại giúp tầm soát, phát hiện sớm và điều trị bệnh hiệu quả:

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng khoa Nội tiêu hóa kiêm Trưởng Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ BS.CKII Thi Văn Gừng, Phó giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch kiêm Trưởng Đơn vị Can thiệp nội mạch, Trung tâm CĐHA & ĐQCT BS.CKI Nguyễn Hữu Trí, Bác sĩ Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 028.71026789 - 0931806858 (TP.HCM) / 024.38723872 - 024.71066858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.