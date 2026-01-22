Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Viêm mũi dị ứng khác gì viêm xoang ?
Video Sức khỏe

Viêm mũi dị ứng khác gì viêm xoang ?

Trúc Đặng
Trúc Đặng
22/01/2026 12:00 GMT+7

Hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài – nhiều người thường nhầm lẫn giữa viêm mũi dị ứng và viêm xoang, dẫn đến tự điều trị sai cách khiến bệnh dai dẳng, tái phát liên tục. Dù có triệu chứng tương tự, viêm mũi dị ứng và viêm xoang là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau về nguyên nhân, mức độ và cách điều trị. Phân biệt đúng ngay từ đầu là chìa khóa giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và tránh biến chứng.

Viêm mũi dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi phản ứng quá mức với các dị nguyên trong môi trường như bụi nhà, phấn hoa, lông thú hoặc thời tiết thay đổi. Theo Healthline, bệnh không do nhiễm trùng mà liên quan đến cơ địa dị ứng, thường tái phát theo mùa hoặc khi tiếp xúc với yếu tố kích thích.

Người bị viêm mũi dị ứng nên làm gì mỗi sáng? - Ảnh 1.

Trong khi đó, viêm xoang là tình trạng viêm nhiễm tại các hốc xoang quanh mũi, thường xảy ra khi lỗ thông xoang bị tắc nghẽn, tạo điều kiện cho vi khuẩn hoặc virus phát triển. Theo Mayo Clinic, viêm xoang có thể là cấp tính hoặc mạn tính, kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng nếu không được điều trị đúng cách.

Một trong những điểm dễ phân biệt là tính chất dịch mũi và triệu chứng đi kèm. Người bị viêm mũi dị ứng thường sổ mũi trong, loãng, kèm hắt hơi liên tục và ngứa mũi, ngứa mắt. Ngược lại, viêm xoang thường gây dịch mũi đặc, màu vàng hoặc xanh, kèm đau đầu, đau vùng trán – má, cảm giác nặng mặt và đôi khi sốt nhẹ.

Viêm mũi dị ứng khác gì viêm xoang ?

Việc nhầm lẫn hai bệnh khiến nhiều người tự ý dùng thuốc không phù hợp, đặc biệt là lạm dụng thuốc xịt mũi hoặc kháng sinh. Điều này không chỉ làm triệu chứng không cải thiện mà còn có nguy cơ gây viêm mũi do thuốc, tổn thương niêm mạc mũi và làm bệnh chuyển sang mạn tính.

Tin liên quan

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?

Với người tiền tiểu đường, mỗi bữa ăn bao nhiêu chén cơm không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Bởi cơm là nguồn tinh bột trắng chủ yếu trong khẩu phần hằng ngày, nếu ăn không đúng lượng và cách kết hợp, nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2 sẽ tăng lên rõ rệt.

Khám phá thêm chủ đề

viêm mũi viêm mũi dị ứng viêm xoang bệnh hô hấp Nghẹt mũi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận