Viêm mũi dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi phản ứng quá mức với các dị nguyên trong môi trường như bụi nhà, phấn hoa, lông thú hoặc thời tiết thay đổi. Theo Healthline, bệnh không do nhiễm trùng mà liên quan đến cơ địa dị ứng, thường tái phát theo mùa hoặc khi tiếp xúc với yếu tố kích thích.

Trong khi đó, viêm xoang là tình trạng viêm nhiễm tại các hốc xoang quanh mũi, thường xảy ra khi lỗ thông xoang bị tắc nghẽn, tạo điều kiện cho vi khuẩn hoặc virus phát triển. Theo Mayo Clinic, viêm xoang có thể là cấp tính hoặc mạn tính, kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng nếu không được điều trị đúng cách.

Một trong những điểm dễ phân biệt là tính chất dịch mũi và triệu chứng đi kèm. Người bị viêm mũi dị ứng thường sổ mũi trong, loãng, kèm hắt hơi liên tục và ngứa mũi, ngứa mắt. Ngược lại, viêm xoang thường gây dịch mũi đặc, màu vàng hoặc xanh, kèm đau đầu, đau vùng trán – má, cảm giác nặng mặt và đôi khi sốt nhẹ.

Viêm mũi dị ứng khác gì viêm xoang ?

Việc nhầm lẫn hai bệnh khiến nhiều người tự ý dùng thuốc không phù hợp, đặc biệt là lạm dụng thuốc xịt mũi hoặc kháng sinh. Điều này không chỉ làm triệu chứng không cải thiện mà còn có nguy cơ gây viêm mũi do thuốc, tổn thương niêm mạc mũi và làm bệnh chuyển sang mạn tính.