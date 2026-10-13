Viêm tiểu phế quản, bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 giờ nhập viện

Ngày 13.10, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo gửi Sở Y tế về trường hợp bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 giờ nhập viện điều trị viêm tiểu phế quản.

Viêm tiểu phế quản, bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 tiếng nhập viện ẢNH: MỸ DUNG

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12.10, bệnh nhi T.N.T.D (3 tuổi, ở phường Bồng Sơn) nhập viện do sốt cao, ho có đờm kéo dài 4 ngày.

Chẩn đoán ban đầu được bệnh viện ghi nhận là viêm tiểu phế quản cấp. Bệnh nhi được hạ sốt, chuyển Khoa Nhi để theo dõi, điều trị.

Lúc 9 giờ 9 phút, sau tiêm thuốc khoảng 4 phút, bệnh nhi xuất hiện đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh, giảm ô xy máu. Bệnh viện triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ, sau đó chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực nhưng tình trạng không cải thiện. Đến 11 giờ 55 phút, bệnh nhi tử vong tại bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: TRANG ANH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thực hiện công tác kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của luật Khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí, điều trị, xác định nguyên nhân của vụ việc.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các thông tin, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng kèm video của người nhà cháu T.N.T.D phản ánh việc cháu tử vong bất thường tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Các bài đăng sau đó thu hút hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Đa số những bình luận chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân. Nhiều bình luận đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.