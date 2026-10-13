    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Viêm tiểu phế quản, bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 giờ nhập viện

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Viêm tiểu phế quản, bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 giờ nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

    Ngày 13.10, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo gửi Sở Y tế về trường hợp bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 giờ nhập viện điều trị viêm tiểu phế quản.

    Viêm tiểu phế quản, bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 tiếng nhập viện - Ảnh 1.

    Viêm tiểu phế quản, bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 tiếng nhập viện

    ẢNH: MỸ DUNG

    Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12.10, bệnh nhi T.N.T.D (3 tuổi, ở phường Bồng Sơn) nhập viện do sốt cao, ho có đờm kéo dài 4 ngày.

    Chẩn đoán ban đầu được bệnh viện ghi nhận là viêm tiểu phế quản cấp. Bệnh nhi được hạ sốt, chuyển Khoa Nhi để theo dõi, điều trị.

    Lúc 9 giờ 9 phút, sau tiêm thuốc khoảng 4 phút, bệnh nhi xuất hiện đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh, giảm ô xy máu. Bệnh viện triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ, sau đó chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức để tiếp tục điều trị.

    Bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực nhưng tình trạng không cải thiện. Đến 11 giờ 55 phút, bệnh nhi tử vong tại bệnh viện.

    Viêm tiểu phế quản, bé gái 3 tuổi tử vong sau hơn 3 tiếng nhập viện - Ảnh 2.

    Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, nơi xảy ra vụ việc

    ẢNH: TRANG ANH

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thực hiện công tác kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của luật Khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí, điều trị, xác định nguyên nhân của vụ việc.

    Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các thông tin, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh.

    Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng kèm video của người nhà cháu T.N.T.D phản ánh việc cháu tử vong bất thường tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

    Các bài đăng sau đó thu hút hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Đa số những bình luận chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân. Nhiều bình luận đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Tin liên quan

    Công an TP.HCM vào cuộc vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

    Công an TP.HCM vào cuộc vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

    Công an TP.HCM yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cung cấp hồ sơ liên quan đến bệnh nhân đến bệnh viện điều trị và tử vong, sau đó người nhà đã livestream đề nghị làm rõ cái chết của nạn nhân.

    Khám phá thêm chủ đề

    viêm tiểu phế quản tử vong bất thường Bé gái tử vong sau khi tiêm thuốc Gia Lai Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận