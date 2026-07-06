Viên chức được xếp lương theo 5 bậc nghề nghiệp

Đây là một trong những điểm mới tại Nghị định 232 năm 2026 của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ quy định viên chức được bố trí theo 5 bậc nghề nghiệp gắn với từng vị trí việc làm ẢNH: T.H

Căn cứ xếp lương theo bậc nghề nghiệp

Theo nghị định mới, bậc nghề nghiệp của từng vị trí việc làm được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước và chia thành 5 bậc, từ bậc 1 đến bậc 5, trong đó bậc 1 là thấp nhất và bậc 5 là cao nhất.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô và mức độ phát triển, đơn vị sự nghiệp công lập xác định số bậc nghề nghiệp áp dụng đối với từng vị trí việc làm nhưng không được vượt quá số bậc tối đa quy định trong danh mục vị trí việc làm.

Viên chức được bố trí vào bậc nghề nghiệp phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời được xếp lương theo bậc nghề nghiệp đó. Việc thay đổi bậc nghề nghiệp không làm thay đổi vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhiệm.

Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới, viên chức tiếp tục được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, bậc 1 áp dụng lương loại B; bậc 2 áp dụng lương loại A0; bậc 3 áp dụng lương loại A1; bậc 4 áp dụng lương loại A2.1 và bậc 5 áp dụng lương loại A3.1.

Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý, việc xếp lương được thực hiện theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm chuyên môn hoặc vị trí việc làm hỗ trợ đang đảm nhiệm, đồng thời hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành.

6 nguyên tắc xác định vị trí việc làm của viên chức

Theo nghị định, việc xác định vị trí việc làm của viên chức phải bảo đảm 6 nguyên tắc.

Thứ nhất, vị trí việc làm được xác định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời phải phù hợp với danh mục vị trí việc làm khung do Chính phủ ban hành.

Thứ hai, mỗi vị trí việc làm được xây dựng trên cơ sở nhóm nhiệm vụ có tính chất, nội dung công việc cơ bản giống nhau hoặc tương đồng.

Thứ ba, việc cụ thể hóa nội dung công việc theo từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, phạm vi công tác hoặc đối tượng phục vụ chỉ được thể hiện trong bản mô tả công việc và khung năng lực, không làm thay đổi tên gọi hoặc phát sinh vị trí việc làm mới.

Thứ tư, việc mở rộng phạm vi hoặc nâng cao mức độ phức tạp của công việc phải được thể hiện thông qua các bậc nghề nghiệp, không được sử dụng để hình thành vị trí việc làm mới.

Thứ năm, đối với vị trí việc làm quản lý, mỗi chức danh quản lý chỉ tương ứng với một vị trí việc làm. Trường hợp có từ hai người trở lên giữ chức danh cấp phó thì việc phân công phụ trách từng lĩnh vực không làm phát sinh vị trí việc làm mới và không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm.

Đồng thời, vị trí việc làm quản lý phải gắn với một vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách để làm căn cứ xác định nhiệm vụ, yêu cầu năng lực và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Thứ sáu, danh mục vị trí việc làm được sử dụng thống nhất trong đơn vị sự nghiệp công lập; việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức không làm thay đổi vị trí việc làm đã được xác định.

Cũng theo nghị định, danh mục vị trí việc làm viên chức gồm 3 nhóm: vị trí việc làm quản lý, vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ.

Việc xác định, sử dụng vị trí việc làm phải bảo đảm không phát sinh vị trí việc làm ngoài danh mục vị trí việc làm khung do Chính phủ ban hành; không thay đổi tên gọi, không chia, tách hoặc gộp vị trí việc làm trong danh mục khung.

Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026.