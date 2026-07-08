Viên chức quản lý phải tự nguyện từ chức nếu vợ chồng, con cái vi phạm pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 259 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định có hiệu lực từ 1.7.2026.

Đáng chú ý, ngoài mở rộng các quy định về đối tượng viên chức, nghị định đưa ra quy định mới về cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý và tạm đình chỉ công tác đối với viên chức.

Cán bộ cấp xã ở Quảng Ngãi hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính (ảnh minh họa) ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, nghị định quy định xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý khi có đủ căn cứ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khuyến khích việc tự nguyện xin thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm. Viên chức sau khi cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm mà có nguyện vọng thôi việc, nghỉ hưu thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Về các tiêu chí cho thôi chức vụ, viên chức quản lý sẽ bị cho thôi chức vụ khi đơn vị thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý không đạt chỉ tiêu, kế hoạch theo quy định hoặc các quyết định... Người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không kịp thời xử lý khi phát hiện viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Viên chức quản lý tự nguyện xin từ chức và được xem xét cho từ chức trong trường hợp bản thân nhận thấy hạn chế về năng lực lãnh đạo, quản lý hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

Đồng thời, vì lý do chính đáng khác của cá nhân; là người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách trực tiếp hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Ngoài ra, quy định này cũng áp dụng với viên chức quản lý có 2 năm không liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ. Có hành vi vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, viên chức nếu để người thân (vợ, chồng, con) vi phạm pháp luật của Nhà nước; sa vào tệ nạn xã hội và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị phải tự nguyện xin từ chức hoặc xem xét cho từ chức.

Nghị định cũng quy định không xem xét cho từ chức với viên chức đang đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ do bản thân viên chức đã thực hiện, nếu viên chức từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

Viên chức đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Những trường hợp có đủ căn cứ miễn nhiệm theo quy định.