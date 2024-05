Viện KSND tối cao: Nhiều vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra

Trong báo cáo gửi Quốc hội về kết quả công tác ngành kiểm sát, một nội dung lớn được Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đề cập, là tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.



Số liệu thống kê (từ 1.10.2023 đến 31.3.2024) cho thấy, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thụ lý, điều tra 64 vụ/123 bị can (tăng 39,1% về số vụ, tăng 68,5% về số bị can) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong đó, 33 vụ/71 bị can thuộc ngành công an, 3 vụ/6 bị can thuộc ngành kiểm sát, 6 vụ/6 bị can thuộc ngành tòa án; 11 vụ/11 bị can thuộc cơ quan thi hành án dân sự, 11vụ/29 bị can thuộc các ngành khác.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí GIA HÂN

Nhiều vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra

Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho hay, cơ quan điều tra các cấp và cơ sở giam giữ còn để xảy ra những vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự.

Điển hình như không thụ lý giải quyết hoặc thụ lý giải quyết không đúng thẩm quyền một số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố không đúng quy định pháp luật; vi phạm thời hạn điều tra…

Cạnh đó, công tác quản lý, tuần tra, canh gác, kiểm tra, lục soát chưa bảo đảm, còn để xảy ra việc người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn, chết do tự sát hoặc cất giấu, sử dụng vật cấm tại nơi giam, giữ (có cả sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ).

Báo cáo dẫn ví dụ vụ việc phạm nhân chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an TP.Châu Đốc (An Giang) đưa ma túy, điện thoại và vật cấm vào buồng tạm giam cho người bị tạm giam sử dụng. Hoặc vụ việc chiến sĩ cảnh sát bảo vệ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình nhận tiền và đưa điện thoại cho nhiều người bị tạm giam sử dụng.

Kết quả cho thấy, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thụ lý, điều tra 33 vụ/71 bị nguyên là công chức ngành công an để xử lý về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, dùng nhục hình, làm sai lệch hồ sơ vụ án…

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương, cựu Phó chánh án TAND TX.Bình Minh (Vĩnh Long), bị tuyên phạt 4 năm tù về nhận hối lộ NAM LONG

Cả loạt cán bộ bị khởi tố tội nhận hối lộ

Tương tự, sai phạm cũng được phát hiện và xử lý ở các ngành khác. Trong đó, ngành kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót của công chức, kiểm sát viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Một số vụ án phải rút một phần quyết định truy tố.



Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố điều tra 3 vụ/6 bị can là công chức ngành kiểm sát về tội nhận hối lộ.

Còn với hoạt động xét xử, ngành kiểm sát phát hiện một số tòa án để xảy ra vi phạm pháp luật về thời hạn chuẩn bị xét xử, hoãn phiên tòa, gửi, tống đạt bản án, quyết định của tòa án; vi phạm trong việc thụ lý hoặc trả lại đơn khởi kiện, yêu cầu; nhiều bản án, quyết định có vi phạm, sai sót...

Đặc biệt, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý, điều tra 6 vụ/6 bị can là công chức ngành tòa án về các tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Một lĩnh vực khác là thi hành án dân sự. Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tối cao chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến xử lý vật chứng, ủy thác và nhận ủy thác thi hành án, thu, quản lý và xử lý tiền, tài sản thi hành án...

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thụ lý, điều tra 11 vụ/11 bị can là công chức cơ quan thi hành án dân sự về các tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.