Viện KSND TP.HCM chung tay ‘vì một cái Tết ấm no’ trọn vẹn

Ngày 9.2, đoàn đại biểu Viện KSND TP.HCM do ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại xã Cần Giờ, phường Khánh Hội và trao quà cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông gửi lời chúc tết đến các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Khánh Hội ẢNH: P.T

Tham gia đoàn còn có ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND TP.HCM; bà Đồng Thị Hiền, Chánh văn phòng Viện KSND TP.HCM; bà Ngô Thị Chất, Viện trưởng Viện KSND khu vực 6; bà Lê Thị Đông, Viện trưởng Viện KSND khu vực 2; ông Phạm Trung Kiên, Viện trưởng Viện KSND khu vực 1, cùng các cán bộ, công chức ngành kiểm sát thành phố.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Đông đã gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân xã Cần Giờ, phường Khánh Hội; đồng thời bày tỏ mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo tốt đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trong năm mới.

Theo lãnh đạo Viện KSND TP.HCM, mỗi độ tết đến, xuân về, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Viện KSND TP.HCM luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành kiểm sát thành phố gìn giữ và phát huy qua nhiều năm.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông thăm và chúc tết lãnh đạo xã Cần Giờ ẢNH: P.T

Tiếp lời, lãnh đạo các địa phương cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, đồng hành của Viện KSND TP.HCM trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Đặc biệt, khi đến thăm Trường chuyên biệt Cần Thạnh (xã Cần Giờ), ông Lê Văn Đông cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên, tặng 22 phần quà cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, những người đang ngày đêm tận tụy chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị khiếm khuyết.

Đoàn đã trao tặng 65 phần quà đến các em học sinh với mong muốn góp thêm niềm vui, giúp các em đón một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn.

Ông Lê Văn Đông trao quà tết cho các em học sinh Trường chuyên biệt Cần Thạnh (xã Cần Giờ) ẢNH: P.T

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Đông mong rằng trước thềm năm mới, việc hỗ trợ này phần nào giúp các em, nhà trường có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền cùng dân tộc, để các em có thêm một mùa xuân phấn khởi, vui tươi.

Trường chuyên biệt Cần Thạnh đang nuôi dạy 64 học sinh, có độ tuổi từ 2 - 18 tuổi, bị khiếm khuyết. Cô Trần Thị Lệ Thu, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Cần Thạnh, cho biết các em được nuôi dạy ở trường hoàn toàn miễn phí. Nhà trường sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm để lo kinh phí từ bữa ăn, sách vở, và các phí sinh hoạt khác.

Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Cần Thạnh cùng lãnh đạo Viện KSND TP.HCM, Viện KSND khu vực 6, 2 ẢNH: P.T

Tại phường Khánh Hội, đoàn cũng đến thăm, chúc tết và trao 355 phần quà (gồm tiền mặt, quà tết) cho các cháu mồ côi; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người lao động và hộ cận nghèo; lực lượng an ninh cơ sở; lực lượng dân quân tự vệ; đại diện lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và chi hội công an hưu trí có hoàn cảnh khó khăn tại phường Khánh Hội.