Viện KSND TP.HCM nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

Tội phạm tham nhũng, chức vụ tại TP.HCM tăng 48 vụ

Theo báo cáo của Viện KSND TP.HCM, trong năm 2023, cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố mới 10.365 vụ/10.898 bị can (tăng 1.782 vụ, 3.259 bị can). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 1.068 vụ; tội phạm ma túy tăng 791 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng 48 vụ; tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tăng 1 vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp tăng 2 vụ; tội phạm về sở hữu, kinh tế, môi trường giảm 128 vụ.

Tình hình tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: án dân sự, hôn nhân gia đình tòa thụ lý mới là 26.442 vụ (tăng 2.193 vụ); án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính tòa thụ lý mới 4.376 vụ (tăng 1.087) vụ.