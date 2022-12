Viện Tim TP.HCM nói gì khi bị phản ánh 9 tháng chưa trả lương nhân viên ?

Sáng 20.12, TS-BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện tim TP.HCM có phản hồi về thông tin phản ánh với cơ quan chức năng trong cuối tuần vừa qua: “Hiện nay Bệnh viện Tim TP.HCM đã 9 tháng chưa trả lương nhân viên, những người tham gia chống dịch Covid từ 7.2021 đến nay UBND Q.7 cũng chưa chi trả tiền chế độ...”.

Thông tin này được cho là đã gửi Bộ trưởng Bộ Y tế và được đăng trên mạng xã hội Tik Tok.

Theo TS-BS Bùi Minh Trạng, thông tin này dù không chính thống nhưng tạo ra dư luận xấu. Do đó, vào sáng 19.12, Ban giám đốc Viện Tim đã công khai nội dung trên trong cuộc họp giao ban của Viện Tim.

TS-BS Bùi Minh Trạng cho biết, từ trước đến nay, Viện Tim chi trả lương hàng tháng cho nhân viên vào ngày cuối tháng và thu nhập ngoài lương vào ngày giữa tháng. Suốt giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Viện Tim cũng như các đơn vị y tế khác gặp nhiều khó khăn về nguồn thu nhưng cả năm 2021 và 2022, hàng tháng, Viện Tim đều chi trả lương và thu nhập tăng thêm trước ngày quy định và chưa bao giờ chậm trễ dù chỉ 1 ngày.

Viện Tim xác định đây là việc quan trọng và cần thiết đối với người lao động, TS-BS Bùi Minh Trạng cho biết thêm.

Cũng theo Giám đốc Viện Tim TP.HCM, ngay từ cuối năm 2021 và năm 2022, công tác khám chữa bệnh của Viện Tim từng bước hồi phục và đã trở lại hoạt động bình thường với sự nỗ lực hết mình của toàn thể nhân viên. Tất cả các chỉ tiêu về chuyên môn đều đạt như thời điểm trước dịch bệnh.

Nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai như tiến hành can thiệp thay van động mạch chủ qua da, can thiệp điện sinh lý bằng sóng cao tần… Nhờ vậy hoạt động tài chính của Viện Tim cũng ổn định để có thể duy trì thu nhập người lao động, giúp đảm bảo đời sống nhân viên ở một đơn vị tự chủ tài chính hoàn toàn từ hơn 30 năm qua.





Viện Tim vẫn tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ bệnh nhân nghèo theo tôn chỉ, mục đích đã đề ra từ khi thành lập, TS-BS Bùi Minh Trạng nói.

Dù khó khăn do đại dịch nhưng Viện Tim vẫn duy trì mức thu nhập bình quân đạt 23 triệu đồng/người/tháng (chưa tính tiền thưởng tết) trong suốt các năm 2020, 2021 và 2022. Trong năm 2021, dù nguồn thu giảm sút nhưng nhân viên vẫn được nhận các khoản thu nhập ngoài lương, các khoản thưởng lễ tết như những năm trước dịch.

Năm 2022, nhân viên tiếp tục được thưởng lễ 27.2, 30.4, tiền nghỉ mát, tiền lễ 2.9 và thưởng 5 triệu đồng/người dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động Viện Tim (9.12), 10 triệu đồng/người cho Tết dương lịch và dự kiến 1 tháng lương + 35 triệu đồng mỗi người cho Tết âm lịch (đã thông qua Hội đồng giám sát Việt - Pháp). Tất cả khoản thưởng lễ, tết đều được chi trả trước đó 1 vài tuần.

Ngoài ra, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Viện Tim TP.HCM không được phân công ở địa bàn Q.7 nên không có việc UBND Q.7 chưa chi trả tiền chế độ. Tất cả các khoản bồi dưỡng, phụ cấp chống dịch cho người tham gia thì sau khi có quyết định chính thức của Sở Y tế, Viện Tim đều dùng nguồn tài chính của Viện để chi trước theo chế độ và nhận lại sau. Đến nay, không có nhân viên nào của Viện Tim bị chậm trễ chi tiền theo chế độ của TP.HCM.

11 tháng đầu năm 2022 khám chữa bệnh ngoại trú tại Viện Tim đạt 222.746 lượt (tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021); điều trị nội trú 7.867 lượt (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021); thông tim can thiệp 4.291 lượt (tăng 84% so với cùng kỳ năm 2021); phẫu thuật 1.454 lượt (tăng 57% so với cùng kỳ năm 2021),...

Trong 11 tháng qua, Viện Tim TP.HCM cũng đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 173 trẻ ở TP.HCM và các tỉnh với số tiền hơn 11,7 tỉ đồng và hỗ trợ viện phí cho nhiều bệnh nhân khó khăn khác.