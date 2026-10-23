Việt Anh tình tứ cùng Quỳnh Nga tại sự kiện, nói gì khi chấm thi hoa hậu?

NSƯT Việt Anh gây chú ý khi cùng “cá sấu chúa” Quỳnh Nga có mặt tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028. Kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi thoải mái chia sẻ khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí, không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước truyền thông.

Vai trò mới của NSƯT Việt Anh

Quỳnh Nga diện thiết kế gợi cảm, khoe nhan sắc rạng rỡ bên NSƯT Việt Anh Ảnh: BTC

Trong lần xuất hiện này, NSƯT Việt Anh gây chú ý khi xác nhận ngồi ghế nóng tại đấu trường nhan sắc này, cùng với NSND Quang Vinh, Hoa hậu Ngọc Hân. Xuất phát điểm là một diễn viên, nổi tiếng với loạt tác phẩm trên sóng giờ vàng, việc thử sức ở vai trò "cầm cân nảy mực" mang lại cho nam nghệ sĩ nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng đi kèm với đó là những áp lực vô hình.

NSƯT Việt Anh bày tỏ áp lực và trách nhiệm khi ngồi ghế nóng nhân kỷ niệm 20 năm của Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Nói thêm về tiêu chí lựa chọn tân hoa hậu, nam diễn viên 8X bày tỏ: “Cuộc thi đòi hỏi người chiến thắng phải gánh vác trọng trách quảng bá du lịch quốc gia. Do đó giám khảo ưu tiên tìm kiếm những gương mặt hoàn toàn mới mẻ, bản lĩnh”, anh chia sẻ.

Cùng ngồi ghế nóng ở sân chơi nhan sắc này, Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định bản thân không tìm kiếm cô gái chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhất, mà chọn người hội tụ đầy đủ tri thức, bản lĩnh và năng lực lan tỏa. Với vai trò giảng viên đại học và nhà kinh doanh, người đẹp sinh năm 1989 cho biết sẽ tạo điều kiện đưa các bạn sinh viên tham gia trải nghiệm thực tế cùng cuộc thi.

Những điểm mới của Hoa hậu Du lịch Việt Nam

Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đọ sắc tại sự kiện Ảnh: BTC

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, tri thức, tài năng và bản lĩnh của phụ nữ; đồng thời tạo cơ hội để các thí sinh trở thành những người truyền cảm hứng, giới thiệu văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam. Thông qua hành trình trải nghiệm thực tế, mỗi cô gái được khuyến khích tìm hiểu sâu hơn về quê hương, rèn luyện khả năng giao tiếp và kể những câu chuyện du lịch bằng sự am hiểu cùng tình yêu đất nước.

Năm 2028 đánh dấu cột mốc tròn 20 năm kể từ lần đầu tiên cuộc thi diễn ra, với sự đăng quang của Phan Thị Ngọc Diễm vào năm 2008. Đấu trường nhan sắc này hướng tới tìm kiếm những gương mặt có tiềm năng đảm nhận vai trò đại sứ quảng bá văn hóa, du lịch, có khả năng giới thiệu vẻ đẹp đất nước bằng kiến thức, bản lĩnh và hành động cụ thể.

Nói về ý nghĩa chủ đề Kỷ nguyên vươn mình, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh: “Cuộc thi đặt mục tiêu quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vươn xa ra cộng đồng quốc tế, khu vực Đông Nam Á và châu Á”.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, công tác tuyển sinh và vòng online của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam sẽ bắt đầu từ tháng 10.2026 đến tháng 5, tháng 6.2027. Sau đó, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hành trình trải nghiệm thực tế tại nhiều địa danh văn hóa, du lịch - toàn bộ quá trình này được ghi hình và phát sóng thành 10 tập. Vòng chung kết cuộc thi gắn liền với các hoạt động trong Năm du lịch Quốc gia do tỉnh Quảng Trị đăng cai.