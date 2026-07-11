Việt Hương tiết lộ hôn nhân 20 năm với chồng là nghệ sĩ saxophone

Nghệ sĩ Việt Hương cùng chồng thực hiện bộ ảnh nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới ngay tại một chung cư cũ ở TP.HCM. Được biết, đây là nơi nữ nghệ sĩ sinh ra và lớn lên. Trong ảnh, diễn viên phim Chị dâu diện váy cưới trắng, còn người bạn đời chọn vest lịch lãm. Cả hai thoải mái tạo dáng nhắng nhít bên chiếc xe cũ, nhận được lời chúc phúc từ phía cư dân mạng.

Bộ ảnh kỷ niệm hành trình 20 năm gắn bó của Việt Hương - Hoài Phương Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bộ ảnh mới, Việt Hương bày tỏ: “20 năm trước cưới là mặc áo dài đỏ, 20 năm sau mặc váy cưới hơi bỡ ngỡ”. Trong khi đó, nhạc sĩ Hoài Phương cũng có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm đến người bạn đời nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Anh viết: “20 năm vẫn đẹp nhất trong lòng tôi, hiền nhất và ít nói. Nhưng chốt lại cô ấy là bầu trời của tôi”.

Việt Hương bật mí về hôn nhân

Chia sẻ với chúng tôi, Việt Hương cho biết mỗi năm, cô và chồng thường thực hiện một bộ ảnh để kỷ niệm chặng đường đồng hành cùng nhau. Năm nay, cặp đôi chọn nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó, vì thời điểm này nữ nghệ sĩ đang tất bật cho việc quay hình một dự án phim ảnh nên sắp xếp cùng chồng chụp bộ ảnh kỷ niệm tại TP.HCM.

Nữ nghệ sĩ trân trọng sự đồng hành của người bạn đời suốt 20 năm qua Ảnh: NVCC

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Việt Hương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên nghệ sĩ Hoài Phương. Cả hai lần đầu gặp trong một chuyến lưu diễn, sau đó tìm hiểu và tiến đến hôn nhân vào năm 2006. Sau 20 năm gắn bó, họ có với nhau cô con gái Elyza. Khi được hỏi vì sao “ái nữ” vắng mặt trong bộ ảnh kỷ niệm này, diễn viên Nhà có năm nàng tiên chia sẻ: “Sẽ có một bộ ảnh riêng cho con gái. Tôi cưới chồng xong khoảng 2 năm hơn mới có bé, không phải dễ mà kiếm được 'cục vàng' đâu”.

Việt Hương bật mí đợt kỷ niệm 20 năm ngày cưới, chồng tặng cô một đóa hoa lớn, kèm dòng chữ viết tay đầy xúc động: “Em là lì nhất nha, hiểu rõ anh lắm rồi mà vẫn chưa 'nghỉ chơi' sau 20 năm”. Điều này khiến diễn viên 7X không khỏi xúc động. “Với anh Phương, vợ là số 1. Còn với tôi, anh là người chung thủy, điều đó khiến tôi trân trọng anh”, Việt Hương bộc bạch.

Nhiều khán giả chúc phúc cho Việt Hương khi cô chia sẻ bộ ảnh mới Ảnh: NVCC

Thời gian đầu, nghệ sĩ Hoài Phương và con gái sinh sống ở Mỹ, trong khi Việt Hương đi về giữa Mỹ và Việt Nam để hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh. Đến năm 2021, chồng nhạc sĩ và con gái quyết định về Việt Nam định cư. Thỉnh thoảng, anh đồng hành cùng vợ tại các sự kiện, không ngại thể hiện “lời yêu” dành cho người bạn đời trên trang cá nhân.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, nghệ sĩ Hoài Phương còn hỗ trợ vợ trong công việc, để cô có thể toàn tâm toàn ý cho mỗi dự án mình tham gia. Sao nữ kể: “Chẳng hạn như tôi đang làm một dự án phim chiếu mạng dài 27 tập, trong khi bản thân vẫn phải đi diễn và tất bật với công việc kinh doanh. Khi đó, anh Phương là người giúp sức cho tôi rất nhiều. Tất nhiên khi có điều gì cần tôi vẫn phải quyết định, nhưng chồng là người luôn đứng phía sau tiếp sức, trong đó có việc điều hành công ty”.