Việt Nam - Algeria quyết tâm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược

Cuộc hội kiến diễn ra ngay sau khi VN và Algeria tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Tổng thống Abdelmadjid Tebboune và Nhà nước Algeria đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ VN sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao VN tới Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Chia sẻ kết quả hội đàm rất thành công với Thủ tướng Sifi Ghrieb, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Trong đó, cần ưu tiên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, các bộ, ngành, địa phương. Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng mong Tổng thống Abdelmadjid Tebboune chỉ đạo Quốc hội Algeria sớm phê chuẩn các hiệp định, ủng hộ mở rộng các dự án khai thác chế biến dầu mỏ. Về an ninh lương thực, với thế mạnh của mình, VN sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Algeria.

Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác dệt may, sản xuất tơ sợi để xuất khẩu sang thị trường châu Phi và châu Âu. Về sản xuất nông nghiệp, chế biến hải sản, hai bên có thể kết hợp tài nguyên của Algeria với trí tuệ của Algeria và VN để thúc đẩy hợp tác phục vụ nhân dân Algeria và xuất khẩu sang các nước châu Phi. Cùng đó, tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, bao gồm hợp tác an ninh mạng, an ninh phi truyền thống và làm mới các lĩnh vực hợp tác trước đây như cử chuyên gia y tế, giáo dục, thúc đẩy hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì truyền thống hợp tác, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với những đề nghị hết sức thiết thực của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune cho rằng hai nước còn nhiều lĩnh vực để ưu tiên thúc đẩy hợp tác, từ hợp tác vũ trụ, dược phẩm đến sản xuất chè, sản xuất linh kiện, du lịch. Tổng thống khẳng định sẽ ủng hộ mạnh mẽ và chỉ đạo các cơ quan chức năng Algeria phối hợp chặt chẽ với phía VN để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận và chương trình hợp tác, sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược bằng những dự án, hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Abdelmadjid Tebboune sớm thăm VN. Tổng thống Algeria vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường thăm Algeria.